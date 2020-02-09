ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїль готує нову карту своїх земель в рамках мирного плану Трампа

Новини » Політика     09.02.2020 - 11:33
Ізраїль готує нову карту своїх земель в рамках мирного плану Трампа
Фото: Біньямін Нетаняху (flickr.com/israelipm)

Ізраїль відобразить анексію Західного берега в новій карті своїх територій

Ізраїль приступив до складання точної карти земель Західного берега, які будуть анексовані в рамках мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Jerusalem Post.

За його словами, це не займе багато часу, а сама карта Західного берега річки Йордан буде готова через кілька тижнів.

"Ми знаходимося в процесі складання карти території, яка буде частиною Ізраїлю відповідно до плану Трампа", - заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз і Ліга арабських держав відкинули мирний план Трампа для Ізраїлю і Палестини. Зокрема, ЄС виступає за створення двох країн на основі кордонів 1967 року з рівноцінним обміном територіями.

В кінці січня Білий дім опублікував американський план близькосхідного врегулювання. Згідно з планом, сектор Газу і палестинську частину Західного берега пропонується зв'язати швидкісним транспортним сполученням. Столицею арабської держави можуть визнати Східний Єрусалим. Водночас столицею Ізраїлю буде визнаний весь Єрусалим.

По Ізраїлю сьомий раз за тиждень запустили ракети з Гази
Новини України ІзраїльПалестинаДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся