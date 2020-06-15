Ізраїль в найближчі тижні ратифікує угоду про ЗВТ з Україною, - МЗС

Кнесет (парламент - ред.) Ізраїлю в найближчі тижні планує ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Україною. Відповідну заяву у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой зробив глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі.

Про це повідомили у прес-службі МЗС.

Як відзначили в міністерстві, Кулеба і Ашкеназі 15 червня провели телефонну розмову, в ході якої сторони обговорили питання угоди про ЗВТ між країнами.

"На запит глави МЗС України, міністр закордонних справ Держави Ізраїль запевнив, що новий Кнесет Ізраїлю має намір в найближчі тижні ратифікувати угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем", - повідомили в МЗС.

Також міністри обмінялися запрошеннями відвідати Україну та Ізраїль відповідно.

Наголошується, що новий парламент Ізраїлю був приведений до присяги 17 травня 2020 року.

Нагадаємо, угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем було підписано ще 21 січня 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що після ратифікації угоди про ЗВТ на території країн будуть відкриті Офіси з інвестицій та високих технологій.