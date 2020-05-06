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Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС

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Удари були нанесені у відповідь на запуск ракети

Армія оборони Ізраїлю в ніч на 6 травня завдала ударів по позиціях палестинського радикального руху ХАМАС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Наголошується, що удари виробили у відповідь на запуск ракети по ізраїльській території з сектора Газа.

"У відповідь на ракетний удар, нанесений сьогодні ввечері з сектора Газу в напрямку території Ізраїлю, ми атакували три військові пости ХАМАС в секторі Гази", - йдеться в повідомленні.

Раніше армія Ізраїлю повідомила про запуск однієї ракети по ізраїльській території з території сектора Газа.

РБК-Україна писало, що ізраїльські військові раніше зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа.

Раніше повідомлялося, що повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали удари в сторону позицій палестинського радикального руху ХАМАС у секторі Газа.

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