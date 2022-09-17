Reuters: Ізраїль атакував аеропорт Дамаска, є загиблі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Дамаска в Сирії та інших позиціях на південь від столиці, убивши п'ятьох солдатів і завдавши матеріальних збитків", - пишуть журналісти.

Агентство також зазначає, що у сирійському Міноборони стверджують, що система ППО перехопила атаку та збила більшість ракет.