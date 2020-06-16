Згвалтування в Кагарлику: проти підозрюваних поліцейських відкрили нові справи

Фото: акція протесту у Києві (РБК-Україна)

В Офісі генпрокурора заявили, що застосування насильства поліцією в Кагарлику було системною практикою

Офіс генпрокурора відкрив нові справи проти співробітників райвідділу поліції в Кагарлику (Київська область), підозрюваних в тортурах жінки.

Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Замкнуте коло: як влада має намір зупинити тортури в поліції".

Так, в коментарі РБК-Україна начальник спецдепартаменту ОГП по нагляду за розслідуванням фактів катувань в правоохоронних органах Юрій Бєлоусов розповів, що випадки насильства в поліцейській дільниці в Кагарлику були і раніше, в зв'язку з чим вже відкрито кілька нових справ. Фігурантами нових справ, зокрема, є Микола Кузів та Сергій Сулима (підозрювані у справі про зґвалтування в райвідділі).

Як пояснив Бєлоусов, справи були відкриті вже після скандалу зі зґвалтуванням.

"Я не можу повідомити деталі цих проваджень, але можу сказати, що це була просто системна практика (застосування насильства, - ред.) Там, і конкретно з боку цих двох співробітників і в цілому в райвідділі", - додав він.

Нагадаємо, в травні поточного року в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту в якості свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували. Після скандалу райвідділ розформували, а двох підозрюваних правоохоронців заарештували на два місяці.

Пізніше стало відомо, що після скандалу з тортурами і згвалтуванням в Кагарлику повністю скоротили штат місцевого райвідділу поліції.

Також повідомлялося, що в справі про зґвалтування в Кагарлику можуть з'явитися нові підозрювані.

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Автор: Олег Черниш