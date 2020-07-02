Зґвалтування в Кагарлику: з'явилися нові підозрювані

У справі про тортури та зґвалтування у Кагарлику з’явилися нові фігуранти. Повідомлення про підозру у скоєнні злочину вручили ще двом поліцейським.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Новим фігурантом справи став оперуповноважений того ж таки Кагарлицького відділення поліції. Його підозрюють у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Крім того, ще одну підозру вручили раніше затриманому поліцейському.

У ДБР повідомили, що після резонансних подій почали звертатися особи з повідомленнями про факти катувань, що раніше відбувалися у Кагарлицькому відділенні поліції.

Зокрема, у січні поточного року поліцейські, раніше підозрювані у катуванні та зґвалтуванні, катували двох осіб з метою отримання зізнання у вчиненні крадіжок.



"Правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставки потерпілих до Кагарлицького відділу поліції - застосовували до них електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони знаходилися до наступного дня", - розповіли у бюро.

Ще один факт побиття затриманих стався в травні. Тоді поліцейський завдав чоловікові травми середньої тяжкості.

"За даними фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику Кагарлицького відділенні поліції, а також затриманим у травні оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції, які наразі утримуються у Київському слідчому ізоляторі (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України)", - повідомили у ДБР.

Таким чином, офіційні підозри висунуті 4 працівникам Кагарлицького відділення поліції.

Нагадаємо, у травні двоє поліцейських вищезгаданого відділення катували і зґвалтували місцеву жительку. Поліцейських заарештували, відділення розформували.

Самі правоохоронці свою провину заперечують.

Як зараз проходить розслідування Кагарлицького інциденту - в матеріалі РБК-Україна.