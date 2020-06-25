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Зґвалтування в Кагарлику: арештовані поліцейські заперечують провину

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 17:25
Зґвалтування в Кагарлику: арештовані поліцейські заперечують провину
Фото: суд над поліцейськими з Кагарлика (скріншот з трансляції "5 каналу")

Адвокати чекають на результати експертиз, у поліцейських примусово взяли біоматеріал

Заарештовані за підозрою в причетності до зґвалтування в Кагарлику поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима заперечують провину. Їх захист чекає результатів експертиз.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зґвалтування в Кагарлику: що відбувається у резонансній справі через місяць".

Зокрема, захист Кузіва і Сулими поки небагатослівний і вказує на відсутність результатів експертиз. А з текстів судових ухвал у Єдиному реєстрі судових рішень випливає, що підозрювані відмовилися добровільно здати біоматеріал. На початку червня суд санкціонував примусовий забір слини і відбитків пальців на експертизу.

"Позиція така: провина не визнається, докази провини відсутні. Будуть результати експертиз, тоді вже будемо щось говорити. Поки що результатів експертиз ще немає, і підозра ґрунтується на словах самої потерпілої", - зазначив адвокат Дмитро Матюшенков.

За його словами, захист буде наполягати на їх звільненні під домашній арешт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція взяла під цілодобову охорону жертву зґвалтування в Кагарлику.

Крім того, РБК-Україна писало, що після резонансного інциденту, всі співробітники поліції Київської області пройдуть обстеження на стан психічного здоров'я.

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Автор: Олег Черниш

Теги Новини України изнасилование
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