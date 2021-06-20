Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на наступний тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.

"Зростання курсу долара до гривні головним чином був пов'язане з його зростанням до всіх світових валют без винятку після того, як ФРС США на черговому засіданні дала зрозуміти про неминуче зростання ключової ставки на горизонті двох років", - сказав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2–0,6%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,11 до 27,17 грн (+0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,02/27,04 до 27,19/27,21 (+0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,95/27,14 до 27,08 / 27,27 (+0,5%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.