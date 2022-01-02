Як зміниться курс долара в січні: прогноз аналітика

У січні 2022 року не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар буде перебувати в районі 27,0-27,5 гривні.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

За його словами, з початку 2021 року по першу половину листопада долар знизився з 28,4 до 26,0 гривні. Що стався в листопаді розворот курсу аналітик пов'язав в першу чергу із загостренням геополітичної ситуації на кордоні України з РФ.

Нагадаємо, в останній торговий день 2021 року, 30 грудня, курс долара на міжбанку зріс на 10 копійок до 27,33 гривні. Євро подорожчав на 7 копійок - до 30,97 гривні.

На період з 31 грудня по 4 січня 2022 року Національний банк встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривні за долар.