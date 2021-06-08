Як змінилося фінансове становище українців за два роки: дані опитування

За даними опитування, 9 з 10 респондентів за останній рік зіштовхувалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і зі зростанням цін на основні харчові продукти (90,6%). Разом з цим, зі зниженням зарплат або пенсій зіштовхувалися 35,4% респондентів, а з повною чи частковою втратою місця роботи - 31,9%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 27 травня - 1 червня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,4%.