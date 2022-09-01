Як змінилася зарплата українців з початку війни: дані Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2022 року. Цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ .

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень 2022 року - 14 055,38 гривень

лютий 2022 року - 14 133,18 гривень

березень 2022 року - 13 016,16 гривень

квітень 2022 року - 12 081,96 гривень

травень 2022 року - 12 528,42 гривень

червень 2022 року - 13 957,63 гривень

Таким чином, у червні в порівнянні з лютим зарплата впала на 175,55 гривень. Мінімальній рівень був у квітні - 12 081,96 гривень.

Відзначимо, Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже інформація ПФУ - це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.