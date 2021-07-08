Без зміни системи освіти не можна залучити молодь до управління державою, - Палатний

Держава має фінансувати не просто навчальні заклади, а якісну освіту громадян, інакше про розвиток України можна не мріяти.

"Навчання в українському виші - це щось проміжне для української молоді. Система "абітурієнт-студент-молодий працівник-фахівець" у нашій країні вже давно не працює. І це треба змінювати. Зосередитись на головному: держава має фінансувати не просто навчальні заклади, а якісну освіту громадян. Інакше у нас буде не 30% провалених ЗНО з математики, а 90%. І завдання при цьому - відрізнити квадрат від трикутника, а потім замалювати улюбленим кольором. Зрозуміло, що за таких умов про інноваційні технології та розвиток Україна може лише мріяти. Так само як про освічену, активну і залучену до управління державою молодь", - написав Палатний.

Він зазначив, що освітню програму треба розробляти на основі низки критеріїв за прикладом розвинених країн.

"Потрібний комплексний підхід. Насамперед держава має на основі об’єктивних показників - результатів ЗНО, забезпеченості кадрами і матеріально-технічною базою, підготувати державну програму "Освіта" на найближчі 10 років. Ця програма має бути ґрунтуватися на найкращих світових зразках (зокрема, освітніх системах Данії, Фінляндії, Канади, Японії) та орієнтувати школярів і студентів на подолання викликів сьогодення та майбутнього, а не минулого", - пояснив керівник виконкому "УДАРу Віталія Кличка".

Палатний вважає, що держава має надавати студенту ваучер для навчання в країні або поза її межами за умови працевлаштування за фахом в Україні.

"У рамках програми потрібно реалізувати модель фінансування вищої освіти за принципом "гроші ходять за учнем/студентом". Вступник на основі балів, здобутих на ЗНО, отримує від держави ваучер, який він може використати на своє навчання не тільки у країні, а й закордоном. Але за умови працевлаштування за фахом в Україні. Такі програми вже довели свою ефективність у Китаї, Грузії, Індонезії", - зазначив він.

Палатний нагадав, що наразі кошти в освіті використовують неефективно, адже попри збільшення фінансування до 139,5 млрд грн, коштів на другий ступінь перевірки робіт під час ЗНО не вистачило.