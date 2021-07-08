Без зміни системи освіти не можна залучити молодь до управління державою, - Палатний
Держава має фінансувати не просто навчальні заклади, а якісну освіту громадян, інакше про розвиток України можна не мріяти.
Про це заявив керівник виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артур Палатний у Facebook.
"Навчання в українському виші - це щось проміжне для української молоді. Система "абітурієнт-студент-молодий працівник-фахівець" у нашій країні вже давно не працює. І це треба змінювати. Зосередитись на головному: держава має фінансувати не просто навчальні заклади, а якісну освіту громадян. Інакше у нас буде не 30% провалених ЗНО з математики, а 90%. І завдання при цьому - відрізнити квадрат від трикутника, а потім замалювати улюбленим кольором. Зрозуміло, що за таких умов про інноваційні технології та розвиток Україна може лише мріяти. Так само як про освічену, активну і залучену до управління державою молодь", - написав Палатний.
Він зазначив, що освітню програму треба розробляти на основі низки критеріїв за прикладом розвинених країн.
"Потрібний комплексний підхід. Насамперед держава має на основі об’єктивних показників - результатів ЗНО, забезпеченості кадрами і матеріально-технічною базою, підготувати державну програму "Освіта" на найближчі 10 років. Ця програма має бути ґрунтуватися на найкращих світових зразках (зокрема, освітніх системах Данії, Фінляндії, Канади, Японії) та орієнтувати школярів і студентів на подолання викликів сьогодення та майбутнього, а не минулого", - пояснив керівник виконкому "УДАРу Віталія Кличка".
Палатний вважає, що держава має надавати студенту ваучер для навчання в країні або поза її межами за умови працевлаштування за фахом в Україні.
"У рамках програми потрібно реалізувати модель фінансування вищої освіти за принципом "гроші ходять за учнем/студентом". Вступник на основі балів, здобутих на ЗНО, отримує від держави ваучер, який він може використати на своє навчання не тільки у країні, а й закордоном. Але за умови працевлаштування за фахом в Україні. Такі програми вже довели свою ефективність у Китаї, Грузії, Індонезії", - зазначив він.
Палатний нагадав, що наразі кошти в освіті використовують неефективно, адже попри збільшення фінансування до 139,5 млрд грн, коштів на другий ступінь перевірки робіт під час ЗНО не вистачило.
Нагадаємо, що 15 червня завершилася основна сесія ЗНО тестуванням з географії.