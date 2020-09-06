Змін на позиціях немає: Україна в ТКГ відреагувала на погрози Пушиліна

На Донбасі відсутні зміни в позиціях українських військ в районі Шумів під окупованої Горлівкою, які могли б дати бойовикам підставу для удару по Збройним силам України. Відповідні дані підтверджуються звітами Моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками розширеної наради керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі з представниками Міноборони та Генштабу.

Повідомляється, що нарада була присвячена розгляду погроз бойовиків відкрити вогонь. Учасники заслухали доповіді представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України, а також взяли до уваги звіт місії ОБСЄ від 5 вересня.

"Ми дуже цінуємо режим повного і всеосяжного припинення вогню, досягнутий 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, і нам важливо, щоб нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", - заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Також повідомляється, що місія ОБСЄ в ході повітряного спостереження в районі Шумів не виявила жодних змін у позиціях ЗСУ порівняно з 5 липня 2020 року. Таким чином, підтверджується відсутність доказів того, що ЗСУ нібито порушили угоду про перемир'я.

На нараді підтвердили, що українська сторона дотримується режим повного і всеосяжного припинення вогню.

"Важливо, що це повністю підтверджується у звітах СММ ОБСЄ", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявив, що 7 вересня будуть атаковані українські позиції в районі Шумів. За його словами, українська сторона нібито обладнала там додаткові укріплення в порушення режиму припинення вогню.

Командування ООС вже заявило, що у випадку удару по цих позиціях українська сторона відкриє вогонь у відповідь, а звинувачення бойовиків не відповідають дійсності.