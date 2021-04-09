Зміна території України. Стефанчук: на референдум можна виносити лише збільшення

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що на всеукраїнському референдумі можливий розгляд питання про зміну території України. Однак йдеться лише про її збільшення.

"Можливість змінювати територію України дає не закон, а Конституція України. Там чітко сказано, що питання зміни території - це питання референдуму. Напрацьовуючи закон, ми не могли обійти статтю 73 Конституції України. Але ми в законі про всеукраїнський референдум зазначили, що можна розглядати лише питання збільшення території", - запевнив Стефанчук.

Він підкреслив, що ні президент, ні Рада, ні Кабінет міністрів не будуть диктувати людям, які питання виносити на референдум.

"Якщо це питання турбує людей, вони спочатку можуть утворити ініціативну групу. Ця ініціативна група повинна зібрати 3 млн підписів. І будь-яке питання, яке відповідає вимогам закону, може бути винесене. Що важливо - рішення щодо нього буде обов’язковим для виконання всіма органами влади", - заявив перший віце-спікер ВР.