Десятки мільйонів. В АРМА передали техніку російського підприємства

Прокуратура передала в АРМА техніку та транспортні засоби російського підприємства на понад 30 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління АРМА 18 одиниць важкої техніки та 12 легкових автомобілів, які були вилучені у підприємства-резидента РФ в межах досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

За місцем розташування підприємства проведено обшуки, у ході яких вилучено 11 вантажівок марки "MAN", 5 тягачів, 2 фури та 12 легкових автомобілів на загальну суму понад 30 млн гривень.

В прокуратурі заявили, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110-2 КК України).