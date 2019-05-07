Обрано главу Антикорупційного суду

Під час зборів суддів обрано голову Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Про це заявив головуючий суддя Віктор Маслов, передає кореспондент РБК-Україна.

Через відсутність голосів під час перших двох турів голосування суддям довелось провести нові вибори очільника установи. Так, після годинної перерви у засіданні лічильна комісія підготувала нові бюлетені для голосування.

Зазначимо, обрання голови ВАКС проходило шляхом таємного голосування. Участь у голосування взяли 38 суддів.

"Ставиться на затвердження протокол про результати таємного голосування. Рішення прийнято. Збори ВАКС вирішили оголосити обраним головою ВАКС суддю Олену Танасевич", - заявив Маслов.

За його словами, суддя обрана главою Антикорупційного суду на три роки.

Голова лічильної комісії ВАКС зазначив, що Танасевич набрала 23 з 38 голосів.

Після обрання голови ВАКС суд перейшов до обрання заступника Танасевич.

Так, Танасевич закінчила Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". З 2012 року працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області.

Крім того, за інформацією ЗМІ, чоловік новообраної голови ВАКС займається бізнесом у Харкові, сім'я має квартиру і сім земельних ділянок. Зарплата судді склала 220 тисяч гривень на рік, а її чоловіка - мільйон. Їздить на автомобілі Peugeot 107.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час першого і повторного голосувань жоден з кандидатів на пост глави Антикорупційного суду не набрав необхідної кількості голосів.

Як писало РБК-Україна раніше, на посаду глави ВАКС були запропоновані кандидатури трьох суддів. Зокрема, від Апеляційної палати ВАКС висунули кандидатом Олега Павлишина. Також на посаду глави ВАКС висунули кандидатури суддів Олени Танасевич і Маркіяна Галабали.

Так, судді ВАКС і Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу 11 квітня.