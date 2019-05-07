Обрано заступника голови Антикорупційного суду

У ході таємного голосування заступником голови Вищого антикорупційного суду обрано суддю Євгена Крука. Про це заявив головуючий суддя зборів Віктор Маслов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Крук обраний заступником на 3 роки, але не більше ніж на строк повноважень судді.

"Збори суддів Вищого антикорупційного суду вирішили обрати заступником голови ВАКС Крука Євгена Васильовича", - заявив Маслов.

Нагадаємо, сьогодні обрали голову Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Очолила суд Олена Танасевич.

Так, через відсутність голосів під час перших двох турів голосування суддям довелося провести нові вибори глави ВАКС.

Відзначимо, обрання глави ВАКС проходило шляхом таємного голосування. Участь у голосуванні взяли 38 суддів.

Як писало РБК-Україна, на посаду глави ВАКС були запропоновані кандидатури трьох суддів: Олега Павлишина, Олени Танасевич і Маркіяна Галабали.

Так, судді ВАКС і Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу 11 квітня.