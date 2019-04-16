Обраний новий голова Вищої ради правосуддя

Володимир Говоруха став новим головою Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВСП.

Тепер уже колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк сьогодні звернувся з заявою, в якій попросив припинити його повноваження як голови ВСП. Близько 16:00 члени ВСП одноголосно задовольнили відповідну заяву. Зазначимо, голова ВСП обирається з членів Вищої ради правосуддя терміном на два роки.

"Згідно із протоколом лічильної комісії з виборів голови Вищої ради правосуддя від 16 квітня 2019 року за результатами таємного голосування за кандидатуру Володимира Говорухи на посаду голови Вищої ради правосуддя проголосувало 17 членів Вищої ради правосуддя, що становить більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду прийняли присягу. Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар.

До цього, 18 березня, Вища рада правосуддя направила президенту України Петру Порошенку подання на призначення 35 кандидатів у Вищий антикорупційний суд, що дозволить ВАС почати роботу. Після цього, ВСП надіслав ще три кандидати на затвердження.