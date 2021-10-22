Обрано нового голову Верховного Суду. Хто ним став

За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів з 169. Він приступить до обов'язків 1 грудня.

Відзначимо, Князєву 42 роки, він родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.

Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року - суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду. З листопада 2017 - суддя Верховного Суду і секретар Великої палати ВС.

Вільно володіє англійською мовою.

"За мною немає ніяких політичних сил і ніяких центрів впливу. І я вважаю, що це дуже добре",- заявив Князєв учасникам пленуму.