RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обрано нового голову Верховного Суду. Хто ним став

Автор: Олег Черниш

Пленум Верховного Суду обрав нового голову судової інстанції. Ним став Всеволод Князєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення пленуму.

За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів з 169. Він приступить до обов'язків 1 грудня.

Відзначимо, Князєву 42 роки, він родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.

Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року - суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду. З листопада 2017 - суддя Верховного Суду і секретар Великої палати ВС.

Вільно володіє англійською мовою.

"За мною немає ніяких політичних сил і ніяких центрів впливу. І я вважаю, що це дуже добре",- заявив Князєв учасникам пленуму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Валентина Данішевська йде з посади голови Верховного Суду і скликала на 22 жовтня пленум для обрання нового голови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховний суд