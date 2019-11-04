Обраний новий глава НКРЕКП

Новим головою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), обраний Валерій Тарасюк. Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

Повідомляється, що відповідне рішення було ухвалено новообраними членами НКРЕКП шляхом таємного голосування.

"Валерій Тарасюк народився 1976 року в смт Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. 29 жовтня 2019 призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг", - повідомили в НКРЕКП.

Нагадаємо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в НКРЕКП. Зокрема, Зеленський призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша членами НКРЕКП. Їх призначили тимчасово на 3 місяці.

Також він звільнив Олександра Формагея і Євгена Маглеваного з Нацкомісії. До цього вони самі написали заяву про відставку.

РБК-Україна повідомляло, що екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк залишив Україну разом з сім'єю.