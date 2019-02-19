Обрано нового голову Держлікслужби

За результатами трьох етапів конкурсу переміг Роман Ісаєнко

Главой Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками избран Романа Исаенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины.

Как отмечается, Исаенко победил по результатам трех этапов конкурсного отбора. До финального этапа конкурса прошли двое кандидатов: Роман Исаенко, который временно исполнял обязанности главы Гослекслужбы, и Константин Сыч.

Конкурсный отбор проходил в три этапа: тестирование на знание законодательства, решение ситуационных задач и собеседование. Каждый этап оценивался максимально в 5 баллов.

С общим отрывом почти в 6 баллов, Роман Исаенко победил в конкурсе и возглавил Гослекслужбу. Результаты каждого этапа оценивала Комиссия по вопросам высшего корпуса государственного.

Отметим, Исаенко исполнял обязанности главы Гослекслужбы с 24 ноября 2018 года.

Напомним, 19 сентября 2018 года правительство отстранило главу Гослекслужбы Наталья Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целину из-за выявленых фактов необоснованного введения запретов на различные вакцины. После проверки запретов и признание их противозаконными, 21 ноября 2018 года правительство уволило Наталью Гудзь с должности руководителя Гослекслужбы.

РБК-Украина писало, что в январе 2019 года Кабинет министров объявил конкурсный отбор на должность главы Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.