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Кабмін звільнив керівника Держлікслужби Гудзь

Новини » Політика    21.11.2018 - 13:08
Кабмін звільнив керівника Держлікслужби Гудзь
Фото: Наталія Гудзь (фото Держлікслужби)

Наталю Гудзь звільнили після відсторонення у вересні

Кабінет міністрів України звільнив керівника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталю Гудзь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

За словами Супрун, Гудзь звільнили в зв'язку з тим, що вона приймала рішення про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця.

Кабмін звільнив керівника Держлікслужби Гудзь

Нагадаємо, український уряд відсторонив та ініціював дисциплінарне провадження щодо Гудзь 19 вересня.

Сама вже колишній керівник Держлікслужби в інтерв'ю РБК-Україна заявляла, що закуплені через міжнародних партнерів вакцини в Україні не перевіряють на якість.

"В Україні ніхто не перевіряє якість вакцин, які заходять за міжнародними закупівелями. Відповідно до законодавства, всі вакцини, які закуповуються таким шляхом, надходять до України, минаючи контроль Держлікслужби. Всі інші препарати проходять повний ланцюг державного контролю", - зазначила Гудзь.

Вона також додала, що якщо вакцини і проходять контроль, то в лабораторії, яка підпорядкована не Держлікслужбі, а Міністерству охорони здоров'я.
 

 

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