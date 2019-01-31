Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держлікслужби

Фото: засідання Кабміну (kmu.gov.ua)

Очільнику відомства пропонують посадовий оклад у розмірі 18 тисяч гривень

Кабінет міністрів оголосив конкурсний відбір на посаду голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це свідчить відповідне розпорядження Кабміну, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на урядовий портал.

Вказано, що претендент має бути із вищою освітою, вільно володіти державною та іноземною мовами, мати загальний стаж роботи не менше семи років, знати закони.

Крім того, претендент на посаду повинен мати лідерські якості, не боятися ухвалювати рішення заради розвитку, вміти мотивувати співробітників, фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності. Стресостійкість та уміння управляти своїми емоціями - також серед вимог.

Так, посадовий оклад пропонується у розмірі 18 тисяч гривень, а також визначені законодавством додаткові стимулюючі виплати, надбавки та премії.

Вказано, що керівника служби призначають на п’ять років з правом повторного призначення на ще один строк.

Усі охочі можуть подавати свої документи до 14 лютого, а 19 лютого уже відбудеться конкурс.

Нагадаємо, 21 листопада 2018 року уряд звільнив керівника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталю Гудзь. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун тоді зазначила, що Гудзь звільнили у зв'язку з тим, що вона приймала рішення про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця.

Як писало РБК-Україна, наприкінці грудня 2018-го Кабмін оголосив догану першому заступнику голови Держлікслужби Владиславу Цілині. Догану було оголошено за перевищення службових повноважень. Зокрема, Цілина приймав необґрунтовані рішення про заборону вакцин.

Додамо, наприкінці вересня 2018 року Романа Ісаєнка призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови Держлікслужби.