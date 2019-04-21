Виборчу дільницю у Донецькій області відкрили для голосування

Виборча дільниця у Лебединському у Донецькій області на виборах президента України вже відкрита для голосування. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук, передає РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Зазначимо, зранку 21 квітня дільниця у селі Лебединське у Донецькій області стала єдиною по всій Україні, яка не відкрилася.

"Причин цьому декілька. Але все ж основна - дільниця знаходиться впритул до лінії розмежування", - написала Сліпачук.

Тим не менше, за її словами, завдяки злагодженій, а головне оперативній роботі ЦВК і військово-цивільної адміністрації Донецької області, а також за підтримки Національної поліції, вдалося сформувати склад дільничної комісії.

"Станом на 16:00 вона відкрита, і охочі з числа 192 громадян України, які включені у виборчий список, можуть прийти і проголосувати", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що виборча дільниця у Лебединському у Донецькій області не працювала через небезпеку. Виборча дільниця знаходиться на лінії розмежування. У ЦВК додали, що вирішуть цю проблемо, щоб люди змогли проголосувати. Також поліція відкрила кримінальну справу через невідкриту виборчу дільницю.