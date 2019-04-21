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Виборчі бюлетені отримали всі дільниці

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 03:31
Виборчі бюлетені отримали всі дільниці
Фото: Тетяна Сліпачук (УНІАН)

Бюлетені передано майже 30 тисячам дільничних виборчих комісій

Напередодні виборів 2019, станом на вечір суботи, 20 квітня, 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних комісій. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук, передає РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Зі слів Сліпачук, загалом бюлетені було передано майже на 30 тисяч дільниць.

"За оперативними даними всі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій. Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць", - написала голова ЦВК.

Сліпачук додала, що останній етап перед повторним голосуванням завершено.

"Таким чином, цю важливу фазу можна вважати завершеною. Наступний етап - день повторного голосування за президента України!, - зазначила вона.

Нагадаємо, першою країною, де стартувало голосування у другому турі виборів президента України, стала Австралія. Зокрема, вибори почалися на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 01:00 за київським часом у неділю, 21 квітня.

Завершувати голосування на виборах президента буде дільниця в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 22 квітня.

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