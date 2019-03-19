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Фейкові донори "Батьківщини" пов'язані зі справою Онищенка, - розслідування

Новини » Політика    19.03.2019 - 14:34
Фейкові донори "Батьківщини" пов'язані зі справою Онищенка, - розслідування
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Журналісти встановили зв'язок частини донорів з "газовою справою"

Фейкові донори політичної партії "Батьківщини" пов'язані з так званою "газовою справою" народного депутата Олександра Онищенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму "Наші гроші".

У розслідуванні йдеться, що в 2018 році партія отримала рекордні пожертви на понад 150 млн гривень. Причому переважну більшість задекларованих донорів склали фізичні особи, які віддавали партії по 150 тис. гривень. Журналісти стверджують, що ці люди не знали про використання персональних даних при платежах або в дійсності не мали таких грошей.

Зокрема, одним з донорів "Батьківщини" виявилася співробітниця супермаркету Наталя Зубар, яка нібито перерахувала партії майже 1,5 млн гривень, як і її сестра, а її племінник пожертвував понад 1 млн гривень. Журналісти з'ясували, що Зубар також є бенефицеаром двох компаній, одна з яких пов'язана з фігурантом "газової справи" Олександра Онищенка, якого звинувачують у розкраданні газу.

Крім того, ще один донор "Батьківщини" Михайло Верман нібито перерахував партії понад 1 млн гривень. Він відомий як власник ще однієї компанії-фігуранта "газової справи" - "Арт-Ельм".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ в рамках справи про відмивання грошей перевіряє рахунки "Батьківщини".

У лютому вийшло розслідування про те, що "Батьківщина" протягом другого півріччя 2018 отримала мільйони гривень від фейкових донорів, а внески на рахунок її партії різко зросли. у партійному звіті зазначено, що десятки українців з невеликих міст і селищ жертвували по 150 і більше тис. гривень.

 

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