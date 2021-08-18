Побиття журналіста під ОП: одного з підозрюваних арештували на два місяці

Печерський районний суд Києва визначив запобіжний захід для одного із підозрюваних у побитті фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного. Йому призначили два місяці під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Букви" .

Під варту відправили жителя Львова Микиту Губського 2001 року народження. Він буде в СІЗО до 16 жовтня.

“Клопотання задовольнити. Застосувати до Губського Микити Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 жовтня 2021 року включно в межах терміну досудового розслідування”, - йдеться в рішенні суду.

Ця ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів в апеляційному суді столиці.