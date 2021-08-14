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На акції під ОП у Києві побили журналіста: поліція порушила кримінальну справу

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Київ, Субота 14 серпня 2021 19:50
На акції під ОП у Києві побили журналіста: поліція порушила кримінальну справу Фото: у Києві на акції під ОП побили журналіста - порушено кримінальну справу (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Києві на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Відзначається, що під час сьогоднішньої акції на вулиці Банковій група чоловіків намагалася перешкодити роботі представнику ЗМІ і побила його. Журналіст звернувся в поліцію. Порушено кримінальну справу.

"Співробітники поліції встановлюють всі обставини інциденту, а також свідків і очевидців події", - уточнили в поліції.

Тим, хто побив журналіста загрожує до 5 років позбавлення волі.

У повідомленні поліції не вказується ім'я журналіста. В той самий час нападу піддався кореспондент видання "Букви" Олександр Кужельний. У соцмережах опубліковано відео інциденту.

На кадрах видно, як група молодих людей заважає працювати журналісту, а потім починає його бити.

Якого ...уя в нас таке виходить? Коли людина працює, робить матеріал, нікого не чіпає, і тут якісь ушлепки як я розумію...

Posted by Kocc Kazymko on Saturday, August 14, 2021

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, "Національний корпус" провів акцію під офісом президента в ході якої відбулися сутички з поліцією.

Відзначити, в результаті зіткнень постраждали вісім правоохоронців. Порушено кримінальну справу.

Як повідомляло РБК-Україна, 7августа лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький закликав усіх виходити на підтримку затриманих активістів.

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