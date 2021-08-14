На акції під ОП у Києві побили журналіста: поліція порушила кримінальну справу
В Києві на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Відзначається, що під час сьогоднішньої акції на вулиці Банковій група чоловіків намагалася перешкодити роботі представнику ЗМІ і побила його. Журналіст звернувся в поліцію. Порушено кримінальну справу.
"Співробітники поліції встановлюють всі обставини інциденту, а також свідків і очевидців події", - уточнили в поліції.
Тим, хто побив журналіста загрожує до 5 років позбавлення волі.
У повідомленні поліції не вказується ім'я журналіста. В той самий час нападу піддався кореспондент видання "Букви" Олександр Кужельний. У соцмережах опубліковано відео інциденту.
На кадрах видно, як група молодих людей заважає працювати журналісту, а потім починає його бити.
Якого ...уя в нас таке виходить? Коли людина працює, робить матеріал, нікого не чіпає, і тут якісь ушлепки як я розумію...Posted by Kocc Kazymko on Saturday, August 14, 2021
Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, "Національний корпус" провів акцію під офісом президента в ході якої відбулися сутички з поліцією.
Відзначити, в результаті зіткнень постраждали вісім правоохоронців. Порушено кримінальну справу.
Як повідомляло РБК-Україна, 7августа лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький закликав усіх виходити на підтримку затриманих активістів.