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Побиття журналіста під ОП: поліція повідомила про підозру нападникам

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Київ, Неділя 15 серпня 2021 19:39
Побиття журналіста під ОП: поліція повідомила про підозру нападникам Фото: поліція повідомила про підозру нападникам на журналіста (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція Києва повідомила про підозру двом особам, які вчора напали на фотокореспондента інтернет-видання. Зловмисникам загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Поліції Києва.

"Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - відзначає пресслужба.

Наразі поліція працює над тим, аби встановити роль інших учасників у скоєні правопорушення.

Вибачення нападників не звільняє їх від відповідальності, однак суд може врахувати розкаяння та матеріальну компенсацію витрат на лікування журналіста з боку зловмисників.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці того, як двоє осіб побили журналіста Інтернет-видання "Букви" під час акції під Офісом президента.

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