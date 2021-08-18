Избиение журналиста под ОП: одного из подозреваемых арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для одного из подозреваемых в избиении фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного. Ему назначили два месяца под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Буквы" .

Под стражу отправили жителя Львова Никиту Губского 2001 года рождения. Он будет в СИЗО до 16 октября.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к Губскому Никите Сергеевичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 16 октября 2021 года включительно в пределах срока досудебного расследования”, - говорится в решении суда.

Это постановление может быть обжаловано в течение 5 дней в апелляционном суде столицы.