Избиение воспитанников приюта в Волынской области: полиция открыла уголовное дело

Маневицкая местная прокуратура также начала уголовное производство по факту избиения детей

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту избиения воспитанников детского приюта в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как отмечают в полиции, информация поступила к правоохранителям по результатам плановой проверки детского приюта Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"За указанной информации правоохранители начали уголовные производства по ч. 1 ст. 137 (Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), а также по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Fаcebook сообщил, что Маневицкая местная прокуратура начала уголовное производство по факту применения физического насилия к воспитанникам работниками коммунального учреждения "Приют для детей службы по делам детей Волынской областной государственной администрации", что в поселке Рожище.

Напомним, что ранее Денисова сообщила об избиении детей в приюте в Волынской области. Следы побоев и крови на одежде были обнаружены у десяти детей. Ни один из сотрудников приюта не сообщил о ситуации в заведении.

Сейчас в приюте находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.