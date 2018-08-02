Побиття вихованців притулку у Волинській області: керівника закладу відсторонили

Постраждалих дітей доставляють до лікарні для огляду та фіксації тілесних ушкоджень

Керівника притулку в місті Рожище Волинської області відсторонили від посади після повідомлень про побиття дітей. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, йому обирають запобіжний захід. Постраждалих дітей доставляють до лікарні для тілесного огляду та фіксації тілесних ушкоджень.

"Щодо решти, то їх залишать на місці. Для них буде створено безпечне середовище - там цілодобово чергуватимуть працівники Національної поліції та служби у справах дітей. Попередньо три тижні, при необхідності цей термін подовжать", - повідомила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що це не перший інцидент у закладі - 17 травня там зникла дитина, однак директор повідомив про це правоохоронців лише 11 липня.

Скріншот (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, раніше сьогодні, 2 серпня, Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області. Зазначається, що у притулку перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років. Сліди побиття та крові на одязі були виявлені у десятьох дітей.