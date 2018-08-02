Избиение воспитанников приюта в Волынской области: руководителя учреждения отстранили

Пострадавших детей доставляют в больницу для осмотра и фиксации телесных повреждений

Руководителя приюта в городе Рожище Волынской области отстранили от должности после сообщений об избиении детей. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам Денисовой, ему избирают меру пресечения. Пострадавших детей доставляют в больницу для телесного осмотра и фиксации телесных повреждений.

"Что касается остальных, то их оставят на месте. Для них будет создана безопасная среда - там круглосуточно будут дежурить сотрудники Национальной полиции и службы по делам детей. Предварительно три недели, при необходимости этот срок продлят", - сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что это не первый инцидент в заведении - 17 мая там пропал ребенок, однако директор сообщил об этом правоохранителям лишь 11 июля.

Скриншот (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, ранее сегодня, 2 августа, Денисова сообщила об избиении детей в приюте в городе Рожище Волынской области. Отмечается, что в приюте находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Следы побоев и крови на одежде были обнаружены у десяти детей.