Побиття активістів: поліція відкрила справу через збір даних про поліцейських

Матеріали і дописи були про грошову винагороду за інформацію про поліцейських
Полиция Киева открыла дело по факту публикаций в СМИ о сборе персональных данных правоохранителей, которые в субботу избили активистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
Как отмечается, материалы и заметки были о денежном вознаграждении за информацию о полицейских.
"Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению), ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В частности, в публикациях говорится о персональных данных правоохранителей, домашних адресах, а также членах их семей, и высказываются намеки о совершении над ними физической расправы", - говорится в сообщении.
Скорее всего, речь идет о представителе инициативы "Кто заказал Катя Гандзюк?", волонтере Романе Синицыне, который вчера сообщал о том, что из-за его публикации в Facebook зарегистрировано уголовное производство.
"Уже зарегистрировано производство по факту якобы угроз сотрудникам полиции и их семьям из-за публикации в Facebook. Оперативно было открыто уголовное дело. Я не исключаю, что сегодня - завтра будут проведены определенные обыски. Это выглядит очень странно. Мы расцениваем это как попытку давления", - добавил он.
Дело открыли, скорее всего, из-за этот поста в Facebook Романа Синицына.
Отметим, адвокат Виктор Мороз не исключает, что дело против избитых активистов 9 февраля в Киеве закроют из-за отсутствия состава преступления.