Побиття активістів: поліція відкрила справу через збір даних про поліцейських

Матеріали і дописи були про грошову винагороду за інформацію про поліцейських

Полиция Киева открыла дело по факту публикаций в СМИ о сборе персональных данных правоохранителей, которые в субботу избили активистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, материалы и заметки были о денежном вознаграждении за информацию о полицейских.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению), ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В частности, в публикациях говорится о персональных данных правоохранителей, домашних адресах, а также членах их семей, и высказываются намеки о совершении над ними физической расправы", - говорится в сообщении.

Скорее всего, речь идет о представителе инициативы "Кто заказал Катя Гандзюк?", волонтере Романе Синицыне, который вчера сообщал о том, что из-за его публикации в Facebook зарегистрировано уголовное производство.

"Уже зарегистрировано производство по факту якобы угроз сотрудникам полиции и их семьям из-за публикации в Facebook. Оперативно было открыто уголовное дело. Я не исключаю, что сегодня - завтра будут проведены определенные обыски. Это выглядит очень странно. Мы расцениваем это как попытку давления", - добавил он.

Дело открыли, скорее всего, из-за этот поста в Facebook Романа Синицына.

Напомним, 9 февраля во время акции "Кто заказал Катя Гандзюк?" на Контрактовой площади в Киеве, которая проходила рядом со съездом партии Юлии Тимошенко, полиция задержала около десяти активистов. После этого сотрудники полиции задержали еще около 40 человек. Под райотделом произошли столкновения. Полицейские избили активистов. Один из полицейских во время избиения активиста крикнул "ложись, бандеровец". Против него открыли уголовное дело.

Отметим, адвокат Виктор Мороз не исключает, что дело против избитых активистов 9 февраля в Киеве закроют из-за отсутствия состава преступления.