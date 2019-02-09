Поліція винесла постанови про звільнення активістів

Фото: затримання активістів (facebook.com/stas.kozluk)

Активістам не були вручені підозри

Поліція винесла постанови про звільнення затриманих раніше активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис адвоката Масі Найєма у Facebook.

За його словами, постанови про звільнення винесені через недостатність доказів у вчиненні особами зазначеного кримінального правопорушення.

"Поліція винесла постанови про звільнення затриманих у порядку ст. 208 КПК за фактом можливого порушення ними ч. 4 ст. 296 ККУ. Підстава - не здобуто достатніх доказів у вчиненні особами зазначеного кримінального правопорушення, в зв’язку з чим їм не були вручені підозри і не будуть вручені станом на час фактичного затримання" – заявив Найєм.

Зазначається, що необхідно провести низку слідчих дій, які не можуть бути виконані протягом 24 годин.

"Згідно з ч. 2 та 3 ст. 278 КПК, підозра вручається особі не пізніше 24 годин з моменту її затримання; якщо особі не вручено повідомлення про підозру після 24 годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню", - написав він.

Поліція винесла постанови про звільнення затриманих у порядку ст. 208 КПК за фактом можливого порушення ними ч. 4 ст.... Опубліковано Masi Nayyem Субота, 9 лютого 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Нацполіціі Сергій Князєв прокоментував cутички, які сталися біля Подільського управління поліції в Києві.