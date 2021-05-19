Уникнути залежність від РФ. В Україні реалізується замкнений цикл виробництва вертольотів

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що в Україні зараз реалізують черговий етап замкненого циклу виробництва вертольотів. Українському війську були передані три комплекти лопатей для Мі-24 виробництва "Мотор Січ".

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони .

“Освоєння технологій та розроблення металевих лопатей несучого гвинта вертольотів типу Мі-8 та Мі-24 є особливо важливим напрямом робіт, що виконуються ПАТ “Мотор Січ”. Такими технологіями володіють лічені країни. Зараз реалізується наступний етап освоєння замкненого циклу виробництва вертольотів в Україні, що дозволить уникнути залежності від Росії. Звільняємось від технологічної залежності від Російської Федерації - звільнимось і від окупації", – сказав міністр.

Таран привіз на завод “Мотор Січ” наказ про прийняття на постачання ЗСУ металевих лопатей несучого гвинта для вертольотів типу Мі-24.

Раніше Андрій Таран розповів, що Міноборони розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони на кшталт "Залізного куполу". Наразі цю систему активно використовує Ізраїль, щоб відбивати обстріли з Сектору Газа.

Нагадаємо, в Україні також планують за прикладом Ізраїлю створити систему оповіщення громадян про надзвичайні ситуації. На реалізацію планується витратити близько 500 млн гривень.