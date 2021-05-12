Я уникаю відкриття справ проти нардепів з політичних мотивів, - Венедиктова

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що уникає випадків реєстрації справ проти народних депутатів з політичних мотивів. За її словами, вона задовольняє далеко не всі клопотання правоохоронців з проханням почати кримінальне провадження.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Каста недоторканних". Що відбувається зі справами депутатів, які отримали підозри".

"Генеральний прокурор, розглядаючи звернення правоохоронних органів, заяви фізичних і юридичних осіб про вчинення злочинів народними депутатами виходить, в першу чергу, з обґрунтованості наведених ними даних, уникаючи можливих випадків реєстрації кримінальних проваджень за надуманими підставами, з політичних або особистих мотивів. Тому, зрозуміло, не кожне звернення вноситься в ЄРДР ", - пояснив вона.

Генпрокурор зазначила, що оцінює всі клопотання слідства на предмет допустимості і достовірність зібраних доказів.

"Я не бачу ніяких труднощів в існуючому механізмі. Головне питання - повнота отриманих від правоохоронних органів матеріалів і достатність зібраних доказів", - зазначила Венедиктова.