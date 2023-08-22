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С опережением графика: в Минэнерго отчитались о закачке газа в хранилища

Фото: в ПХГ уже 13 млрд кубометров газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Закачка газа в газохранилища Украины перед отопительным сезоном происходит с опережением графика. В ПХГ закачано уже более 13 млрд кубометров топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что по мере приближения зимы нагрузка на газодобывающие и газораспределительные предприятия будет расти. Ведь из-за усложнения логистических маршрутов увеличено использование газа для производства электроэнергии.

По его словам, одним из результатов которой стала сертификация украинских ПХГ по европейским нормам. Это создало возможности для хранения в Украине газа иностранных компаний. Европейские компании уже начали активно скачивать голубое топливо в украинские ПХГ, где хранится уже около 600 млн кубометров иностранного газа.

Крупнейшие в Европе ПХГ

Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе (более 31 млрд кубометров). Они расположены на глубине от 400 м до 2 км, потому хранить газ полностью безопасно.

Ранее Кабинет Министров Украины утвердил перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы: нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.

 

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ПХГМинэнерго