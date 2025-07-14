ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"С Путиным было четыре договоренности". Трамп объяснил свой ультиматум для России

Понедельник 14 июля 2025 21:33
UA EN RU
"С Путиным было четыре договоренности". Трамп объяснил свой ультиматум для России Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин регулярно нарушал договоренности с США. Поэтому Вашингтон решил поставить перед ним ультиматум.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

По его словам, в Вашингтоне считали, что с главой Кремля "было четыре договоренности".

"Но как-то они заканчиваются: мы кладем трубку - и "О, это был очень приятный разговор". А потом он запускает ракеты по каким-то зданиям. Я говорю: "А это что сейчас было?" - добавил Трамп.

Он заверил, что США отправят НАТО "много оружия всех видов", и его немедленно доставят в те места, где идет война - в Украину.

Президент уточнил, что такие поставки стали возможными благодаря тому, что страны Европы согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

"Надеюсь, все это закончится через 50 дней. Если не будет соглашения (мирной сделки между РФ и Украиной - ред.), нам не останется ничего другого, кроме как ввести вторичные тарифы. А вторичные тарифы - это довольно жесткая мера, и нам бы не хотелось её применять. Но посмотрим, что будет. Мы думали, что уже несколько раз договорились - и каждый раз все срывалось", - добавил Трамп.

Угрозы Трампа

Напомним, сегодня, 14 июля, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против России 100% вторичные тарифы.

По словам Трампа, Вашингтон реализует такие меры в случае, если за 50 дней не будет мирной сделки между Украиной и Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Свириденко сделала первое заявление о потенциальном премьерстве: скоро объявит кадры
Свириденко сделала первое заявление о потенциальном премьерстве: скоро объявит кадры
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом