"С Путиным было четыре договоренности". Трамп объяснил свой ультиматум для России

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

По его словам, в Вашингтоне считали, что с главой Кремля "было четыре договоренности".

"Но как-то они заканчиваются: мы кладем трубку - и "О, это был очень приятный разговор". А потом он запускает ракеты по каким-то зданиям. Я говорю: "А это что сейчас было?" - добавил Трамп.

Он заверил, что США отправят НАТО "много оружия всех видов", и его немедленно доставят в те места, где идет война - в Украину.

Президент уточнил, что такие поставки стали возможными благодаря тому, что страны Европы согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

"Надеюсь, все это закончится через 50 дней. Если не будет соглашения (мирной сделки между РФ и Украиной - ред.), нам не останется ничего другого, кроме как ввести вторичные тарифы. А вторичные тарифы - это довольно жесткая мера, и нам бы не хотелось её применять. Но посмотрим, что будет. Мы думали, что уже несколько раз договорились - и каждый раз все срывалось", - добавил Трамп.