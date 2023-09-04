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С кем "Шахтер" будет играть в Лиге чемпионов: полное расписание матчей чемпиона Украины

Фото: "Горняки" пошли на международную паузу лидером Премьер-лиги (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в сентябре начнет выступления на групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24 домашним поединком против вице-чемпиона Португалии "Порту". Окончательный календарь матчей "горняков" уже утвердили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Еврокубковый путь чемпион Украины начнет 19 сентября. "Порту" будет гостить у дончан на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

Во втором туре основной сетки Кубка чемпионов "Шахтер" отправится в Бельгию. Матч с тамошним "Антверпеном" запланирован на 4 октября. Далее "горняков" будет ждать двойное противостояние с испанской "Барселоной" – 25 октября на выезде и 7 ноября в Гамбурге.

На 28 ноября назначен домашний поединок "Шахтера" против "Антверпена". Закрывать групповой этап команда Патрика ван Леувена 13 декабря в Порту. В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут две лучшие команды группы B. Третий на финише коллектив окажется в плей-офф Лиги Европы.

Список матчей "горняков" в Лиге чемпионов 2023/24 (время киевское):

  • "Шахтер" – "Порту", 19 сентября, 22:00
  • "Антверпен" – "Шахтер", 4 октября, 19:45
  • "Барселона" – "Шахтер", 25 октября, 19:45
  • "Шахтер" – "Барселона", 7 ноября, 19:45
  • "Шахтер" – "Антверпен", 28 ноября, 19:45
  • "Порту" – "Шахтер", 13 декабря, 22:00

 

 

Ранее луганская "Заря" узнала соперников в группе B Лиги конференций. Там соперниками бронзового призера УПЛ станут бельгийский "Гент", "Маккаби" из Тель-Авива и исландский "Брейдаблик". Первый матч – 21 сентября против "Гента".

К слову, ранее вспомнили болезненные вылеты "Динамо" из еврокубков на ранних стадиях.

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