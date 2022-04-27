RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У червні-липні Україна піде у наступ із західною зброєю. Будуть запеклі бої, - Арестович

Фото: радник ОП України Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радник керівника ОП України Олексій Арестович росповів, що невдовзі Україна отримає потужну зброю від Заходу, а згодом почне активні наступальні дії для звільнення території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Олексія Арестовича.

"До кінця травня - початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готові переходити у наступ", - сказав Арестович.

Також радник керівника ОП України розповів як події розвиватимуться далі.

"Друга половина червня, а скоріш за все липень - це запеклі бої. Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє, вони погонять строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових", -повідомив Олексій Арестович.

Нагадаємо, протягом доби, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОлексій Арестович