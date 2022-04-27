На Сході за день знищили 75 окупантів. Бої все ще тривають
Фото: на Сході за день знищили 75 окупантів (milinua)
ОТУ "Схід" повідомляє про знищення 75 окупантів. Бої тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Протягом доби, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.
"Українські захисники знищили: особового складу - 75, БМП - 1, АТ - 2, БПЛА - 2", - повідомили в командуванні.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією щодо морального стану ворога на території Донецької та Луганської областей.
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