За добу в Україні потонули 20 людей, серед них діти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС .

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

Зокрема, 20 липня близько 17 години Кривому Розі на річці Саксагань, місцевими мешканцями виявлено, вилучено з води та передано на судмедекспертизу тіло потонулої дівчинки 2014 року народження.

На Чернігівщині 20 липня о 05:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що рибалкою у річці Десна біля села Авдіївка Куликівської територіальної громади Чернігівського району виявлено та піднято на поверхню тіло дівчинки 2011 року народження, яка потонула 18 липня.

Загалом з початку року на водоймах країни загинуло 836 осіб.