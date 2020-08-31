Під Івано-Франківською ОДА влаштували протест через "червону зону" карантину

Під будівлею Івано-Франківської обласної державної адміністрації протестують сотні людей через внесення міста в "червону зону" карантину. Мешканці незадоволені рішенням уряду.

Про це повідомляє місцеве видання galka.if.ua.

Зокрема, на протест вийшли вчителі, які виступають проти дистанційного навчання в школах. На плакатах у людей написані різні гасла: "Я годую державу, а вона мене зачиняє", "Я маю право на працю, я теж хочу їсти", "Пустіть дітей до школи", "Освіта переможе".

Фото: протест в Івано-Франківську (galka.if.ua)

Протестувальники хочуть, щоб уряд скасував рішення внести Івано-Франківськ у "червону зону".

Нагадаємо, в червону зону потрапила Івано-Франківська область (міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський, Тисменицький р-ни). У цій зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

Зазначимо, міська рада Івано-Франківська оскаржить червону зону карантину в суді.

Раніше мер Івано-Франківська закликав виходити на протести через посилення карантину.