На Прикарпатті спецкомісія перевірить всі COVID-лікарні

Голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук заявив, що інформація про нестачу місць в лікарнях області для хворих на коронавірус не відповідає дійсності. При цьому буде проведена інспекція по всіх закладах охорони здоров’я.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook .

"З'явилася інформація про те, що в Івано-Франківську відсутні лікарняні ліжка для хворих на COVID-19. Повідомляю, що це не відповідає дійсності", - підкреслив Бойчук.

Він підтвердив, що в регіоні складна ситуація із поширенням коронавірусу, а у деякі дні кількість нових випадків інфікування доходила до критичної.

"Не просту ситуацію загострювала інформація про те, що лікарні переповнені подекуди на 114%. Облдержадміністрація оперативно відреагувала на цю інформацію. Ми помітили у статистичних даних, які надають медичні заклади, деякі невідповідності", - йдеться в повідомленні.

Голова ОДА повідомив, що для з'ясування ситуації була створена відповідна комісія обласної державної адміністрації. До неї також ввійшли представники Служби безпеки України та Національної поліції України. Основне завдання, яке отримала комісія - вияснити причину неспівпадіння цифр від медзакладів у різних базах даних.

За словами Бойчука, 3 березня комісія облдержадміністрації разом із правоохоронцями з'ясувала в ході перевірки, що завантаженість ліжко-місць хворими на коронавірус часто є нижчою, ніж це декларується.

"Зараз ми не хочемо робити голосних заяв. Але, зважаючи на отримані дані, обласна державна адміністрація та правоохоронні органи проведуть перевірки по всіх закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим з коронавірусом, щоб побачити реальну картину заповнення ліжко-місць по області", - пообіцяв Бойчук.