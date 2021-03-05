На Прикарпатье спецкомиссия проверит все COVID-больницы

Председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук заявил, что информация о нехватке мест в больницах области для больных коронавирусом не соответствует действительности. При этом будет проведена инспекция по всем медучреждениям.

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Появилась информация о том, что в Ивано-Франковске отсутствуют больничные койки для больных COVID-19. Сообщаю, что это не соответствует действительности", - подчеркнул Бойчук.

Он подтвердил, что в регионе сложная ситуация с распространением коронавируса, а в некоторые дни количество новых случаев инфицирования доходило до критической.

"Не простую ситуацию обостряла информация о том, что больницы переполнены кое-где на 114%. Облгосадминистрация оперативно отреагировала на эту информацию. Мы заметили в статистических данных, которые предоставляют медицинские учреждения, некоторые несоответствия", - говорится в сообщении.

Председатель ОГА сообщил, что для выяснения ситуации была создана соответствующая комиссия областной государственной администрации. В нее также вошли представители Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Основное задание, которое получила комиссия - выяснить причину несовпадения цифр от медучреждений в разных базах данных.

По словам Бойчука, 3 марта комиссия облгосадминистрации вместе с правоохранителями выяснила в ходе проверки, что загруженность койко-мест больными коронавирусом часто ниже, чем это декларируется.

"Сейчас мы не хотим делать громких заявлений. Но, несмотря на полученные данные, областная государственная администрация и правоохранительные органы проведут проверки во всех учреждениях здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, чтобы увидеть реальную картину заполнения койко-мест по области", - пообещал Бойчук.