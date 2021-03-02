Шмигаль розповів, коли будуть фіксовані річні ціни на газ
Річні контракти з фіксованими цінами на газ можуть з'явитися в Україні вже у другому кварталі 2021 року. Такі контракти повинні підготувати всі учасники ринку.
Про це на нараді з впровадження річного продукту на газ, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.
За його словами, наступним кроком на ринку газу має стати річний продукт, щоб українці укладали контракти з фіксованою ціною на цілий рік і могли розраховувати свої витрати. Він вважає, що люди не повинні щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку.
Також повідомляється, що на нараді сторони обговорили можливі шляхи для запуску річного продукту вже в другому кварталі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що майже всі газопостачальні компанії оприлюднили на своїх сайтах ціни на газ для населення в березні 2021 року. Більшість продає газ по 6,99 гривень за кубометр.
До цього президент Володимир Зеленський заявляв, що влада планує знайти комплексне вирішення питання тарифів.
"Має бути вигідна фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди могли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не має права її несподівано задирати", - зазначив він.