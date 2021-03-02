Шмигаль розповів, коли будуть фіксовані річні ціни на газ

Річні контракти з фіксованими цінами на газ можуть з'явитися в Україні вже у другому кварталі 2021 року. Такі контракти повинні підготувати всі учасники ринку.

Про це на нараді з впровадження річного продукту на газ, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

За його словами, наступним кроком на ринку газу має стати річний продукт, щоб українці укладали контракти з фіксованою ціною на цілий рік і могли розраховувати свої витрати. Він вважає, що люди не повинні щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку. Також повідомляється, що на нараді сторони обговорили можливі шляхи для запуску річного продукту вже в другому кварталі.