В Івано-Франківській ОДА назвали суми компенсацій жертвам повеней

В Івано-Франківській області планують виплачувати компенсації постраждалим від повеней від 20 до 300 тисяч гривень. При цьому уряд вже перерахував 480 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків паводків на казначейський рахунок області.

Про це повідомили у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації.

Як зазначив голова ОДА Віталій Федорів, в першу чергу будуть виплачуватися компенсації людям, які найбільше постраждали від повеней або втратили членів сім'ї. Зокрема передбачені наступні виплати:

200 тисяч грн за кожного загиблого члена сім'ї;

300 тисяч грн - власникам житлових будинків, які повністю зруйновані;

50 тисяч грн - сім'ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту;

20 тисяч грн - сім'ям, житлові будинки яких пошкоджені повінню.

Також в ОДА повідомили, що до 15:00 понеділка, 6 липня, будуть проводитися уточнення в списки постраждалих.

"Перші люди отримають кошти на наступному тижні. Для цього керівництво області і всі відповідні служби будуть працювати без вихідних, щоб вчасно забезпечити надання матеріальної підтримки прикарпатцям, постраждалим в результаті повені", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, наприкінці червня Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней на західній Україні.

Сьогодні, 3 липня, Верховна рада схвалила виділення 2 мільярдів гривень на подолання наслідків повеней.