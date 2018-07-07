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В Івано-Франківській області затримали чоловіка, який вимагав 350 тис. доларів за дітей-заручників

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 09:10
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокуратура Києва повідомила зловмисникові про підозру

Прокуратура Києва повідомила про підозру правопорушнику, який раніше надіслав неправдиве повідомлення про 20 дітей-заручників і вимагав за їх звільнення 350 тис. доларів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Повідомляється, що 24-річному мешканцю Коломийського району Івано-Франківської області оголошено підозру.

Так, в рамках кримінального провадження правоохоронці перевірили всі імена та прізвища дітей в списку. Правоохоронці встановили, що більшість з них значилася або числиться в списках розшуку безвісти зниклих дітей. Деякі з них були знайдені, а їх місцезнаходження встановлено - діти перебували вдома.

Одночасно співробітники Головного слідчого управління та Департаментів кіберполіції і внутрішньої безпеки НПУ проводили невідкладні слідчо-розшукові заходи щодо встановлення IP-адреси пристрою, з якого надійшло повідомлення, а також особи, яка його надіслала.

"Зловмисником виявився 24-річний раніше не судимий житель Коломийського району Івано-Франківської області. В ході обшуку, проведеного за місцем його проживання, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон. Сам молодий чоловік повністю зізнався у скоєнні цього злочину", - сказано в повідомленні прокуратури.

Відзначимо, що дії правопорушника попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що в Службу безпеки України і Національну поліцію надійшов анонімний лист з погрозою вбити дітей, які нібито знаходяться в заручниках.

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Теги публікації: Івано-Франківська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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