В Івано-Франківській області під час руху загорівся вантажний потяг

Затримка у руху поїздів відсутня

В Ивано-Франковской области сегодня, 2 марта, в 13:55 близ населенного пункта Заболотов Снятинского районе во время движения грузового поезда возник пожар в вагоне с отработанными шпалами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайных событий.

Сообщается, что пожар достигала площади в 80 квадратных метров. В 14:20 он был локализован, а в 14:38 полностью ликвидирован. К тушению пожара было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

"Задержки движения поездов нет", - заявили в ГСЧС.

Фото: место пожара (dsns.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровенской области на ходу загорелся грузовой поезд. Как сообщается, пожарным сообщили о задымлении в отсеке двигателя тепловоза на железнодорожном перегіну между станциями село Шпанов и село Решуцк Ровенского района.

Напомним, в Полтаве горела автостанция и рынок. По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, предварительно, возгорание охватило крышу, на месте происшествия работало шесть автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей.